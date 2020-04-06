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İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

MERSİN HABERLERİ  | 06.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar ile ilave tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe’nin yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vali yardımcıları, il müdürleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

Korona virüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar ile ilave tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe’nin yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vali yardımcıları, il müdürleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmasında, kentte alınan tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Su, toplumun topyekun mücadelesiyle salgından başarıyla çıkılabileceğini kaydetti.
Alınan kararlara harfiyen uyulmasının önemine dikkat çeken Su, Mersin genelinde genel olarak kararlara uyulduğunu ifade ederek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini belirtti.
Hijyen ve izolasyon kurullarına uyulmasının önemine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Su, tüm Mersinlilere göstermiş oldukları hassasiyet ve anlayış için teşekkür etti.
Toplantı, görüş ve önerilerin alınması, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

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