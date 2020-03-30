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İl Pandemi kurulu korona virüs için toplandı

MALATYA HABERLERİ  | 30.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

Malatya İl Pandemi Kurulu toplanarak, korona virüs konusunda alınacak ilave tedbirleri görüştü.Korona virüs (Covid -19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü Valilik 2 No’lu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

İl Pandemi kurulu korona virüs için toplandı

Malatya İl Pandemi Kurulu toplanarak, korona virüs konusunda alınacak ilave tedbirleri görüştü.
Korona virüs (Covid -19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü Valilik 2 No’lu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Özer, İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.
Malatya merkezli, Elazığ Bingöl ve Tunceli illerinin bağlı bulunduğu Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yoğunlu’nun Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programı hakkında kurul üyelerini bilgilendirmesinin ardından, salgın ile mücadele kapsamında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Özer ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır’ın görüş ve önerileri alınarak bunlar üzerinde
değerlendirmelerde bulunuldu.

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