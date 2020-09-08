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İl Pandemi Kurulu Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili alınacak ilave tedbir ve önlemlerin görüşüldüğü İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.Toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Kuş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

İl Pandemi Kurulu Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı

Korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili alınacak ilave tedbir ve önlemlerin görüşüldüğü İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.
Toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Kuş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, ilgili kurum amirleri ile diğer yetkililer katıldı.
Gerçekleşen toplantıda korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan denetim ve çalışmalar, bundan sonraki süreçte alınması gereken ilave önlemler görüşülüp maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekilirken, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz tarafından aktif vakalarla ilgili Adıyaman’ın genel durumuna ait veriler hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.
Covid-19 salgınıyla mücadelede sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının yoğun bir emek harcadığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman’da bugüne kadar Covid-19 pandemisi ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve uyum başarılı bir şekilde yürütüldü. Salgınla mücadelenin temel prensipleri olan maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına ve alınan tedbirlere uymak salgınla mücadeledeki başarımızı artıracaktır. Vatandaşlarımızdan da ricamız, bu salgının bir an önce bertaraf edilmesi ve önümüzdeki günlerin sıkıntısız bir şekilde atlatılması için öncelikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymalarıdır. Aksi halde verilen bu kadar emek boşa gidebilir” dedi.
Vali Çuhadar Başkanlığında gerçekleşen toplantı, Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili il genelinde alınacak ilave tedbirlere ilişkin kurul üyelerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

İl Pandemi Kurulu Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı

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