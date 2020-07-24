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İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

IĞDIR HABERLERİ  | 24.07.2020 09:45 | Son Güncelleme

2020 yılı 3.

İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

2020 yılı 3. Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonu İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu üyeleri ve bölge müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 2020 yılı 1. dönemde alınan kararların çözüm önerileri ile 28 Nisan 2020’de yapılması planlanan ancak pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen 2. dönem koordinasyon toplantısının genel değerlendirmesi yapılarak 2020 yılı 3. dönemde Iğdır’da yapılan proje ve yatırımların son durumları görüşüldü. Koordinasyonu gerektiren hususların da görüşüldüğü toplantı, yatırımcı kurumlar tarafından yapılan sunumun ardından sona erdi.

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