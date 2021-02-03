İl Risk Azaltma Planı SUBÜ’de görüşüldü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ile İl Risk Azaltma Planı’nı görüşmek için bir araya geldi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş’ı ağırladı. İl Risk Azaltma Planı hazırlanması noktasında iş birliğinin görüşüldüğü toplantıda Kimya Mühendisi Dr. Özge Aktaş Panta, Jeofizik Mühendisi Zeliha Akçe, Jeoloji Mühendisi Emel Atasoy ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Deprem ve Zemin Araştırma Şube Müdürü Kenan Çolak da yer aldı.

AFAD’ın gerçekleştireceği tüm çalışmalara tam destek sağlamaya hazırız

Afetlere yönelik olarak birçok zeminde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve sahada da yer aldıklarını aktaran SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (DAMER) aktif bir şekilde çalışarak saha araştırmaları neticesinde hazırladığı raporları ve bilimsel veriler ışığında alınması gereken tedbirleri kamuoyuna açıklıyor. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Naci Çağlar deprem konusunda şehrimizin en bilgili ve güçlü isimlerinden. Binaların analizini çok iyi yapabilen bir eğitimci. Kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. DAMER Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Osman Kırtel de son dönemdeki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra Doğal Afet Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu ile SUBÜ Arama ve Kurtarma Personel Ekibimiz afet durumlarına kendilerini her an hazır tutuyor ve afetlerde aktif olarak görev alıyorlar. Üniversite olarak çeşitli kurumlarla bu anlamda iş birliğine de katkı sağlıyoruz. AFAD’ın gerçekleştireceği tüm çalışmalara tam destek sağlamaya hazırız” dedi.