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İl Sağlık Müdürlüğü, 271 personel ile filyasyon çalışmalarını yürütüyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, 271 personel ile şehir genelinde filyaslon çalışmalarını yürüttüğünü açıkladı.Koronavirüsle mücadele kapsamında Kırşehir merkez ve ilçelerinde oluşturulan filyasyon ekipleri, sahada vakaları ve hastalıklı kişinin temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit edip, salgının önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.271 personel’den oluşan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 23’ü Hekim’li 90 filyasyon ekibi, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyerek belirlenen adreslere giderek görevlerini yürütüyor.İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 3 ekipte ise görev dağılımı şöyle;"Birinci ekip, testi pozitif çıkan hastaların yakınları ve temas ettiği kişilere telefonla ulaşıp, bilgi notu hazırlıyor.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, 271 personel ile şehir genelinde filyaslon çalışmalarını yürüttüğünü açıkladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Kırşehir merkez ve ilçelerinde oluşturulan filyasyon ekipleri, sahada vakaları ve hastalıklı kişinin temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit edip, salgının önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.
271 personel’den oluşan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 23’ü Hekim’li 90 filyasyon ekibi, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyerek belirlenen adreslere giderek görevlerini yürütüyor.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 3 ekipte ise görev dağılımı şöyle;
"Birinci ekip, testi pozitif çıkan hastaların yakınları ve temas ettiği kişilere telefonla ulaşıp, bilgi notu hazırlıyor. İkinci ekip ise bilgi notuna göre hane ziyareti gerçekleştirip, hem bilgilendirme yapıyor hem de temaslıların izolasyona alınmasını sağlıyor. Emniyet ve Jandarma görevlilerinin de içinde bulunduğu üçüncü ekip ise 14 günlük karantinaya alınan kişilere, belli periyotlarda ziyaretler yapıp, kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor.

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