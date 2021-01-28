İl Sağlık Müdürlüğü ev ziyaretleri konusunda uyardı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı paylaşımla Aydınlıları ev ziyaretleri konusunda uyararak “Korona virüse davetiye çıkarmayalım” uyarısı yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da korona virüs ile mücadele aralıksız devam ederken, son günlerde artan ev ziyaretleri dolayısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafında uyarı yapıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Aydınlı vatandaşları ev ziyaretleri konusunda uyarıldı. “Davetsiz misafir korona” başlığı ile yapılan paylaşımda “Ev ziyaretleri Kovid-19 bulaşma riskini artırıyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uysak dahi ev ziyaretlerini erteleyelim. Korona virüs’e davetiye çıkarmayalım” ifadelerine yer verildi.



