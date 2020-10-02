YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Acil Servis Seviyelendirme Denetimi’

İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Acil Servis Seviyelendirme Denetimi’

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 02.10.2020 16:59 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki özel bir hastanede ‘Acil Servis Seviyelendirme Denetimi’ yapıldı.Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı personeli, Eczacılık Birim Sorumlusu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli mimar tarafından yapılan denetimde, hastanenin ilgili bölüm ve birimleri gezilerek puan verildi.Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.

İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Acil Servis Seviyelendirme Denetimi’

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki özel bir hastanede ‘Acil Servis Seviyelendirme Denetimi’ yapıldı.
Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı personeli, Eczacılık Birim Sorumlusu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli mimar tarafından yapılan denetimde, hastanenin ilgili bölüm ve birimleri gezilerek puan verildi.
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Güdücü’nün koordinesinde gerçekleştirilen denetimde, hastanenin fiziki, ilaç ve medikal donanımı kontrol edilerek personel ve yönetimsel yeterliliğine de bakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Acil Servis Seviyelendirme Denetimi’

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:52
İkindi
16:10
Akşam
18:47
Yatsı
20:03

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Ece Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Kadınana Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı
Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı
Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı
Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.