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İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Kapatılan hastaneler açılsın’ haberlerine açıklama

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.04.2020 15:22 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında gündeme gelen ‘Kapatılan hastaneler açılsın’ haberleri ile bir açıklama yaptı.Yapılan Açıklamada, “Taşınan hastanelerimiz Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) esaslarına göre deprem tahkiki yaptırılmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Kapatılan hastaneler açılsın’ haberlerine açıklama

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında gündeme gelen ‘Kapatılan hastaneler açılsın’ haberleri ile bir açıklama yaptı.
Yapılan Açıklamada, “Taşınan hastanelerimiz Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) esaslarına göre deprem tahkiki yaptırılmıştır. 22 Ekim 2019 tarihli deprem tahkik raporuna göre eski binalarımızın olası bir depremde zarar görme ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Depreme dayanıklı olmadığı görülen ve bu doğrultuda yıkım izni alınarak yıkım işlemleri için ihale hazırlığı tamamlanan binalar, içerisinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle ihalesi yapılamamış olup beklenmektedir. Hastanelerimiz yeni hizmet binalarına taşındıktan sonra kullanımında bulunan biyomedikal cihazlar ile bina içerisinde bulunan ve kullanılabilir durumda olan tüm malzemeleri öncelikle Eskişehir içerisinde bulunan sağlık birimlerinin kullanımına, kalan malzemeler ise tüm Türkiye’de ki sağlık kurumlarına ihtiyaç fazlası olarak ilan edilmiş, bunlardan biyomedikal cihazlar Bakanlığımızca tahsisi yapılan hastanelere diğerleri ise talepte bulunan birimlerimize devredilmiştir. Bu süreçte binaların yıkım kararı olduğu da gözetilerek, hastanedeki jeneratörler, ameliyathane için olmazsa olmaz olan paket hijyenik klimalar, medikal gaz sistemi, oksijen tankları, vakum pompaları, kuru hava kompresörleri, ısıtma kazanları, kesintisiz güç kaynakları ile asansörlerden durumu iyi olanlar ihtiyacı olan sağlık kurumlarına devredilmiş olup bunlar olmadan binaların hastane olarak kullanımı mümkün değildir” denildi.

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Nar Eczanesi
Tepebasi
Berkan Eczanesi
Odunpazari
Şener Eczanesi
Odunpazari
Anıl Eczanesi
Tepebasi
Kurtuluş Eczanesi
Odunpazari
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