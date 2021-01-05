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İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, ADH Kovid Tanı Ünitesi’nde incelemede bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 05.01.2021 10:11 | Son Güncelleme

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, ADH Kovid Tanı Ünitesi’nde incelemede bulundu

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Devlet Hastanesi (ADH) Kovid Tanı Ünitesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Aydın Devlet Hastanesi’ne Korona virüs ile ilgili başvuru yapan vatandaşların diğer personel ve hastalarla temasını en aza indirmek amacıyla Kovid-19 Tanı Ünitesi hastane bünyesindeki yeni yerine taşındı. Korona virüs hastalarına poliklinik, görüntüleme, EKG, kan alma, PCR sürüntü alma, numune kabul, ilaç dağıtım hizmetleri aynı lokasyon içerisinde veriliyor. Bu sayede Kovid Ünitesi’ne başvuran hastaların diğer personel ve hastalarla temasları en aza indirerek, işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmeleri de sağlanıyor.
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ADH Kovid Tanı Ünitesi’ni ziyaret etti. Hastane yöneticileri ile birlikte incelemelerde bulunan Açıkgöz, Kovid Tanı Ünitesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alarak istişarelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, ADH Kovid Tanı Ünitesi’nde incelemede bulundu

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