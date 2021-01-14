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İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, "Aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecek"

14.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Korona virüs ile mücadele kapsamında Çin’den Türkiye’ye getirilen aşılar uygulanmaya başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Çin’den Türkiye’ye getirilen aşılar uygulanmaya başladı. İlk olarak sağlıkçılara uygulanan aşıyı yaptıran Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecek" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Türkiye’ye gelen aşılar Sağlık Bakanlığı tarafından özel araçlarla il ve ilçelere dağıtımı sağlandı. Dün akşam aşıya acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk aşı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Bugün de Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da başlatılan aşılama çalışmalarında öncelikli olarak sağlık çalışanlarına Korona virüs aşıları uygulanmaya başlandı.
Korona virüs aşısı olan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Aydın ilimizde Sağlık Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda tüm birimlerimiz de gerekli dijital ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanarak kamu özel ve üniversite sağlık çalışanları Covid-19 aşılama çalışmaları başlamıştır. İlimizdeki tüm hemşerilerimizin Covid-19 riski ortadan kalkana kadar gerek tedavi ve filyasyon gerekse de aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecektir" dedi.

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