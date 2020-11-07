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İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Filyasyon ekibine saldırıda adli süreç işliyor"

AYDIN HABERLERİ  | 07.11.2020 09:10 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda temaslı bir hastaya filyasyon çalışması yapmak ve ilaç vermek üzere görevli olarak giden sağlık çalışanlarının site yöneticisi tarafından saldırıya uğramasına Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz tepki gösterdi.Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi görevlileri akşam saatlerinde Kuşadası Değirmendere Mahallesi’nde bir siteye korona virüs denetimiyle ilgili vaka kontrolüne gitti.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Filyasyon ekibine saldırıda adli süreç işliyor"

Kuşadası’nda temaslı bir hastaya filyasyon çalışması yapmak ve ilaç vermek üzere görevli olarak giden sağlık çalışanlarının site yöneticisi tarafından saldırıya uğramasına Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz tepki gösterdi.
Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi görevlileri akşam saatlerinde Kuşadası Değirmendere Mahallesi’nde bir siteye korona virüs denetimiyle ilgili vaka kontrolüne gitti. Siteye giriş sırasında Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi kendini site yöneticisi olarak tanıtan S.Y. isimli bir kişi tarafından engellenmiş ve saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan S.Y. isimli site yöneticisi Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Kuşadası ilçemizde temaslı bir hastamıza filyasyon ve ilaç vermek üzere görevli giden ekibimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Valimiz, Sayın Kaymakamımız ve İl Müdürlüğü’müzün bizzat takip ettiği olayda, adli süreç başlatılmış ve şahıs gözaltına alınmıştır. Gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz “ dedi.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz;

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