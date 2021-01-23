YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke’de incelemelerde bulundu

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke’de incelemelerde bulundu

23.01.2021 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanemizin yoğun bakım yatak kapasitesi 60’a yükseltildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen sağlık hizmetleri ve yeni açılan yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulundu. Hastane personeli ile sohbet eden Açıkgöz, pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:25
İkindi
16:05
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

Kuşadası’nda “ Taziye Evi ve Yaşam Parkı “ yapılıyor

Kuşadası’nda “ Taziye Evi ve Yaşam Parkı “ yapılıyor

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

ADÜ ile Kent A.Ş arasında iş birliği protokolü imzalandı

ADÜ ile Kent A.Ş arasında iş birliği protokolü imzalandı

Nazilli Belediyesi Güneşli Evler Projesi ile kalplere dokunuyor

Nazilli Belediyesi Güneşli Evler Projesi ile kalplere dokunuyor

Dr. Hamit Özman’ın Kitabı yayınlandı

Dr. Hamit Özman’ın Kitabı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.