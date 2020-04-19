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İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’den Burdurlu Melek’e; “Asıl biz size minnettarız”

AYDIN HABERLERİ  | 19.04.2020 12:22 | Son Güncelleme

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’den Burdurlu Melek’e; “Asıl biz size minnettarız”

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, “81 İlimizden 81 Alkış” sloganı çerçevesinde Burdur’dan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür mesajı ileten Melek Nur Şahin’e gönderdiği cevap mesajında “Asıl biz size minnettarız” dedi.
Burdur Çavdır Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi Melek Nur Şahin, “81 İlimizden 81 Alkış” sloganı çerçevesine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği mesajında, “Korona virüsü salgınına karşı fedakarca görev yapan siz değerli sağlık çalışanlarımıza minnettarız, iyi ki varsınız” diyerek teşekkür etti.
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de, Burdur’un Çavdır ilçesinden Melek Nur Şahin’in teşekkür mesajına cevabında, “Gönderme nezaketinde bulunduğun mailini büyük bir mutlulukla aldım. Göndermiş olduğun mail ve yazdıkların bu günlerde en çok ihtiyacımız olan yüce milletimizin gönül desteğini vurgulaması açısından son derece kıymetli bir motivasyon kaynağı oldu. Her akşam 21.00 da hem alkışlarınızı hem de kalbinizin sıcaklığını hissettik. Ayrıca ‘’zaruriyet hali dışında evden çıkmayacağınıza’’ dair sözünüze güvenim tam ve gösterdiğin hassasiyet sevdiklerini korumak adına büyük bir fedakarlık. İşte bu yüzden bizler daha fazla çalışıp özlediğiniz sokakları sizlere teslim etmek için sabırsızlanıyoruz. Elbette devletimiz bu pandemiyi atlatacak her türlü kaynak, güç ve donanıma sahiptir. Bizler de sizlerin güvenine layık olabilmek için gece gündüz çalışmaya kendimizi adadık. Aydın ilimizdeki tüm çalışma arkadaşlarım adına zarafetin ve gönlümüzde oluşturduğun bu sıcak dokunuş için asıl biz minnettarız. Sevgili kızım senin şahsında; öğretmenlerin, annen, baban ve arkadaşlarına sevgilerimizi gönderiyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’den Burdurlu Melek’e; “Asıl biz size minnettarız”

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