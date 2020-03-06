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İl Sağlık Müdürü Ağırtaş incelemelerde bulundu

KIRIKKALE HABERLERİ  | 06.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Yüksek İhtisas Hastanesinin tadilatları tamamlanarak hizmete giren ve çalışmaları devam eden bölümlerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.
İl Sağlık Müdürü Ağırtaş’ın yapmış olduğu incelemelerine Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Tolga Demirel, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Yusuf Albayrak, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mahmut Kaybal da eşlik etti. Tadilatları tamamlanarak hizmete girecek olan poliklinik kısımlarındaki lavaboları, ameliyathaneleri ve yoğun bakım ünitelerini inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş; görevli doktor, hemşire ve personellerle görüş alışverişinde bulundu. Heyet daha sonra acil servis bölümüne geçerek, burada çalışmaları bitme aşamasına gelen müşahede kısmında incelemelerde bulundu. Özellikle acil servisin daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında büyük rol oynayacağını ifade eden İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, fiziki alan düzenlemeleri ile birlikte daha modern bir acil servis yapısı oluşturmayı amaçladıklarını, bu sayede hasta ve hasta yakınları ile birlikte sağlık çalışanlarının da memnuniyetinin sağlanacağını dile getirdi.

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