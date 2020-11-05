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İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, "Organ bağışında hassasiyet göstermeliyiz"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 05.11.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, organ bağışı haftası kapsamında yaptığı açıklamada, organ bağışına karşı duyarlı ve hassas davranılması gerektiğini söyledi.İl Sağlık Müdürü Bulut, “Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın konularak hastanın tedavi edilmesine organ nakli denilmektedir.

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, "Organ bağışında hassasiyet göstermeliyiz"

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, organ bağışı haftası kapsamında yaptığı açıklamada, organ bağışına karşı duyarlı ve hassas davranılması gerektiğini söyledi.
İl Sağlık Müdürü Bulut, “Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın konularak hastanın tedavi edilmesine organ nakli denilmektedir. Ülkemizde organ bağışları, bakanlık kontrolü ve denetiminde yapılmaktadır. Nakil sayısı bakımından Avrupa’da üst sıralarda yer alan ülkemizde, nakillerin büyük çoğunluğu canlıdan gerçekleştirilmektedir"dedi
Türkiye’de, nakil yapılan organ ve dokular hakkında da bilgi veren Bulut, açıklamasında; "Ülkemizde nakil yapılabilen organ ve dokular; kalp ve kalp kapağı, Karaciğer, Böbrek, Pankreas, Rahim, Akciğer, Kornea, Kemik, Kas Dokusu, Kıkırdak, Tendon, İnce Bağırsak, Yüz ve Saçlı Deri, Ekstremite, Üst Solunum Yolu Organları, Üst Sindirim Yolu Organları olarak sıralanabilir. Birçok hasta bağışlanmış bir organ için beklerken ölmektedir. Bağışlanmış bir organ başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır. Ne yazık ki insan ancak organ alıcısı durumuna gelince organ bağışının önemini fark edebiliyor. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız"diye konuştu.
Organ bağışı etkinlikleri kapsamında sağlık sendikaları ve il müdürlüğü çeşitli etkinliklerle halkta farkındalık oluşturma çabalarını da yürütüyor.

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