İl Sağlık Müdürü Benli, “Hastane Yükümüz Giderek Artıyor”

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, hareketlilik azalmadıkça koronavirüsün önüne geçilemeyeceğinin altını çizerek, “Hastane yükümüz giderek artıyor” uyarısında bulundu.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, vatandaşları işleri olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Toplu alanlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, “Hastane yükümüz giderek artıyor. Lütfen işimiz olmadıkça dışarı çıkmayalım. Hareketliliği azaltmadıkça artışın önüne geçemeyiz. Ev ziyaretlerini yapmayacağız. Toplu alanlardan uzak duracağız. Kapalı ortamlarda bulaş riskinin yüksek olduğunu unutmayalım. Pandemi bilincini toplum olarak edinmeliyiz” ifadesinde bulundu.