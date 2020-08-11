YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İl Sağlık Müdürü Benli, HES uygulamasını vatandaşlara hem anlattı hem gösterdi

İl Sağlık Müdürü Benli, HES uygulamasını vatandaşlara hem anlattı hem gösterdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 15:47 | Son Güncelleme

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte denetime çıkan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.

İl Sağlık Müdürü Benli, HES uygulamasını vatandaşlara hem anlattı hem gösterdi

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte denetime çıkan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını vatandaşların cep telefonlarına indirerek nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterdi.
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde yapılan COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerin 2.si gerçekleştirildi.
Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen denetimler, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik tarafından yapıldı.
Denetimlerde, İl Sağlık Müdürü Benli ve Jandarma Komutanı Çelik, maske kullanımı, mesafe ve temizliğin önemini vurgulayarak işletmelerin aldıkları önlemleri yerinde incelediler.
İl Sağlık Müdürü Benli, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, vatandaşların koronavirüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıklarını güvenli şekilde paylaşmasına yardımcı olan ve yeni düzenleme ile birlikte düğünlerde mecburi tutulan “Hayat Eve Sığar” (HES) mobil uygulamasını da vatandaşlara anlattı.
Covid-19 denetiminde vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve korunma tedbirleri ile ilgili olarak bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, bir çok vatandaşa HES uygulamasının nasıl yükleneceğini ve nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Genç MÜSİAD Kütahya Şubesine yeni başkan

Genç MÜSİAD Kütahya Şubesine yeni başkan

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:45
Yatsı
21:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.