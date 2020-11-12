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İl Sağlık Müdürü Benli: "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor"

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.11.2020 18:22 | Son Güncelleme

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor" dedi.Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsle ilgili uyarılarda bulundu.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor" dedi.
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsle ilgili uyarılarda bulundu. "Lütfen kendimize gelelim" diyen Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliğimizi azaltalım. Mecburiyet olmayan durumlarda yerimizden, evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim" dedi.

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