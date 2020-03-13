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İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Bu virüs inşallah teğet geçecektir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, koronavirüs konusunda hijyene önem verilmesinin altını çizerek, "Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını ve uyarılarını dikkate alalım. İnşallah teğet geçecektir" dedi.
Yahyalı ilçesinde 112 acil sağık istasyonu açılışında konuşan Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli, “Şu an dünyada bir pandemi var. Dünyaya yayılan bir hastalık. Bu en büyük gündem. Hızlı önlemler alınıyor ve bunları harfiyen uygulamaya çalışıyoruz" dedi.
Doç. Dr. Benli, "Bakanlık merkezi sistem ile kontrol ediyor. Çok şeffaf bir şekilde Sayın Bakanımız tüm basın ve dünya ile paylaşıyor. Bu konuda sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkate almayın, Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını ve uyarılarını dikkate alalım. İnşallah teğet geçecektir" ifadesinde bulundu.
Doç. Dr. Benli, "Hijyene önem vermemiz gerekiyor, el temizliğine önem vermemiz gerekiyor. Bu virüs farklı ve ezberlerimiz bozan bir virüs. Önlemlerimizi artırmamız gerekiyor. Umreden gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca toplu bulunan ortamlarda bulunmamalarını istiyoruz. Mecbur kalırlarsa maske ile çıkmalarını istiyoruz. Maske, hasta olanın takması gereken bir şey. Sağlam insanın maske takması gerekli değil. Kolonya meselesi var. En iyi dezenfektan su ve sabundur." diye konuştu.

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