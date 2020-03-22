İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Benli, "Kaybedilen bir hastamız yok"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri’de Covid19 hasta sayısının daha az olduğunu, kritik hastaların olmasına rağmen kaybedilen bir hasta olmadığını ifade ederek, "İnşallah hep birlikte başaracağız" ifadesinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yazısında, "Kayseri’de durum nasıl? Gün be gün ülkemizdeki Covid19 pozitif hasta sayısı açıklanırken ülke ortalamasından (nüfusa göre) daha az hastamız var. Kritik hastalarımız olmasına rağmen henüz kaybettiğimiz hasta olmadı. Inşallah şifa bulurlar" açıklamasını yaptı.

Doç. Dr. Benli, Kayseri’deki durum ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Tıp Fakültesi Hastanesi ve kamu hastanelerimizin yanında özel hastanelerimizle de koordineli bir şekilde kriz yönetimini yapıyoruz.

Bu hafta Kayseri için çok önemli. Tüm hastalarımızın dış kaynaklı olması ve TEMASLI hastanın henüz tespit edilmemiş olması uyarılara azami uyulduğunu gösteriyor.

Bizleri duygulandıran durumlar da olmuyor değil; herkesin kaçtığı bir ortamda çalışan sağlıkçılara alkış eyleminiz, belediye başkanlarımızın bizzat arayarak "yapılacak bir şey var mı " diye sormaları, Özel hastanelerden bazılarının "emrinizdeyiz" şeklinde nezaket göstermeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının destek ve yardım mesajları, Malzemeye sıkıştığımız şu günlerde hammadde tedariği hibesi yapan iş adamlarımız, Karantinadaki umreci misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarına (çamaşır, yiyecek, içecek vs) destek olan esnaflarımız. Bilgi kirliliğine engel olmak ve doğru bilgi akışı için gece-gündüz çaba sarfeden ayrıca uyarılarımızı topluma aktaran bir olmuş basınımız...

İşte bizim medeniyetimizin oluşturduğu güzelliklerden bazıları.

Inşallah birlikte başaracağız.

Hep birlikte elele aşacağız.

EVDE KAL KAYSERİ

