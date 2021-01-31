İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz’dan gençlere uyarı

Genç nüfusun kurallara uymasının Covid-19 salgını kontrolü açısından çok önemli olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “En ufak tedbirsizlik tabloyu tersine çevirebilir. Bu konuda gençlerimize büyük görevler düşüyor” dedi.

Korona virüsün, yaşlılar için çok daha büyük bir tehlike oluşturduğu bilinen bir durum olsa da genç nüfus, gerek iş hayatı gerek sosyal hayatta daha fazla yer aldığından gün içerisinde virüsü yayabilecek ortamlara daha fazla maruz kalabiliyor. Genç nüfusta özellikle sosyalleşme veya arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirme isteği, kurallara uyulmadığı zaman virüs yayılımına zemin hazırlıyor. Bu kapsamda Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, gençlere yönelik uyarılarda bulundu. Alınan önlem ve yapılan kısıtlamalarda temel amacın salgının yayılımının durdurulması olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Gençlerimizin sosyalleşmeye ya da spor yapmaya ihtiyaçları olsa da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları gerekiyor. Salgınla mücadelede süreç uzadıkça gençlerimizin tehlikeyi göz ardı edebildiğini gözlemliyoruz. Kalabalık mekânlarda ‘Herkes burada ise demek ki tehlike yok’ algısı olabiliyor. Bu çok yanlış bir tutum. Gençlerimizden bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Toplumun genelinin aşılanmasının biraz daha zaman alacağını, bu yüzden tehlikenin geçmediğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Yalnızca sosyal hayatta değil, çalışma hayatında da kurallara sıkı sıkıya uyulması gerekiyor. Özellikle evlerinde yaşlı ya da riskli grupta yer alan aile fertleri bulunan gençler, sevdikleri için kurallardan taviz vermemeli” şeklinde konuştu.

