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İl Sağlık Müdürü Gündoğdu’dan bayram öncesi Covid-19 uyarısı

BİNGÖL HABERLERİ  | 30.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nda Korana virüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşları uyaran Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzman Dr.

İl Sağlık Müdürü Gündoğdu’dan bayram öncesi Covid-19 uyarısı

Kurban Bayramı’nda Korana virüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşları uyaran Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, alınan tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Kurban Bayramı öncesi Covid-19’a karşı uyardı. Alınması gereken tedbirleri hatırlatan Gündoğdu, bayramın kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edildiğini belirten İl Sağlık Müdürü Gündoğdu, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirlerine hassasiyetle uymaları gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığımızın talimatları ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri çerçevesinde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine en üst düzeyde riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kurban Bayramı’nın kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak sağlıklı bir şekilde geçirilebilmek için, ilimiz genelinde Arife ve Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyareti yapılmamalıdır. Bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti esnasında oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı noktalardan yapılmalıdır” dedi.
Toplu bayramlaşma törenlerini yapılmaması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, “Bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır. Toplu bayram yemek organizasyonları yapılmamalıdır. İimiz genelinde özellikle köylerimizde bayram münasebetiyle geleneksel hale gelmiş futbol gibi turnuvalar yapılmamalıdır. Hasta, yaşlı, taziye ziyaretleri ertelenmeli, bireysel olarak yapılacak ziyaretlerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına azami ölçüde uyulmalıdır. Bayramlaşma münasebetiyle tokalaşma, sarılma gibi diğer davranışlardan kaçınılmalıdır. Bayram süresince ve bayramdan sonra da vatandaşlarımızın sağlık tedbirlerine uyacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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