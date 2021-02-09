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İl Sağlık Müdürü Güner incelemelerde bulundu

09.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunuldu.Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, geçtiğimiz günlerde hizmete giren Gülüç 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek bilgiler aldı.Güner’e, AK Parti Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunuldu.
Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, geçtiğimiz günlerde hizmete giren Gülüç 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek bilgiler aldı.
Güner’e, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, AK Parti Siyasi Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Sezer, Teşkilat Başkanı Mustafa Kalkan, Yerel Yönetimler Başkanı Necati Akdeniz ve AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz eşlik etti. Gülüç 1’No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan heyet, görev yapan Aile Hekimi Dr. Taha Yasin Acar, Hemşire Elçin Çağan Hergül ve sağlık çalışanlarına kolaylıklar dilediler.

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