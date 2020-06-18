YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. İl Sağlık Müdürü Hülür’den Kemer’de Korona virüs açıklaması

İl Sağlık Müdürü Hülür’den Kemer’de Korona virüs açıklaması

ANTALYA HABERLERİ  | 18.06.2020 13:34 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Kemer ilçemizde Mart ayında tespit edilen bir Covid-19 pozitif vakamız olmuştur.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Kemer ilçemizde Mart ayında tespit edilen bir Covid-19 pozitif vakamız olmuştur. Bunun dışında hiçbir vaka tespitimiz olmamıştır" dedi.
İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, “Kemer’de Covid vakası arttı” iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Hülür, vakaların görülmeue başlamasıyla birlikte Türkiye’de çok sayıda önlem alındığını belirterek, "İlimizde de aldığımız önlemler ve oluşan vakaların yakından takibi sayesinde bu süreci en başarılı geçirmiş illerin başında gelmekteyiz. Antalya Valiliğimiz öncülüğünde diğer tüm kurumlarla işbirliği bu başarının en temel öğelerinden biridir. Halkımızın da duyarlı davranışları ve kurallara uyum sağlamaları sonucu en az vaka ile büyük bir başarı sağladık. Kemer ilçemizde Mart ayında tespit edilen bir Covid-19 pozitif vakamız olmuştur. Bunun dışında hiçbir vaka tespitimiz olmamıştır. Sağlık Bakanlığımız tarafından 81 ilde TÜİK’in belirlediği ve örneklem yöntemi ile hanelerde yaptırdığı tarama testi ise Kemer ilçemizde tamamlanmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır. Mesafe + maske + hijyen kuralları bundan böyle yaşamımızın olmazsa olmazları. Vatandaşlarımız tedbirli davranışlarının çok büyük önem arz ettiği bugünlerde sosyal mesafemizi korumaya, maske takmaya ve ellerimizi yıkamaya daha da özen göstermeliyiz" ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Antalya Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Mavi Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeni Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Neşet Ertaş'ın Eski Eşi Leyla Ertaş Ameliyat Oldu

Neşet Ertaş'ın Eski Eşi Leyla Ertaş Ameliyat Oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.