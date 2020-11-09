İl Sağlık Müdürü Nergiz: “Aile içi, akraba ve eş dost ziyaretleri koronavirüs bulaş riskini artırıyor”

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, korona virüs(Kovid-19) vakalarının takibinde gördükleri önemli bir ayrıntının aile içi, eş, dost ziyaretlerinde bulaşların yüksek sayıda gerçekleşmesi olduğunu belirtti.

Kentte ilk vakanın görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren Amasya Valiliği’nin koordinesinde İl Pandemi Kurulunun gerekli tedbirleri ve denetimlerle vaka sayılarının kontrol altına alındığını anımsatan İl Sağlık Müdürü Nergiz, “Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte mevsimsel influenza görülmeye başlaması, vatandaşlarımızın sosyalleştiği kafe, restoran gibi kapalı alanlarla işyerlerinde sosyal mesafe ile maske kurallarına uyulmaması, bazı vatandaşlarımızın olayın ciddiyetini kavramamaları yüksek sayıda vaka artışlarına sebep olmuştur” dedi.

Vaka takiplerinde gördükleri önemli bir ayrıntının aile içi, akraba ve eş dost ziyaretlerinde bulaşların yüksek sayıda gerçekleşmesi olduğuna dikkat çeken Nergiz, “Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda bize destek olmaları. Akraba, eş, dost ziyaretlerini zorunlu oldukça yapmamaları, aile içinde testi pozitif çıkan varsa semptomu olsun, olmasın kendini izole etmelerini, 2-3 gün öncesi temas ettikleri kişilere bilgi verip onlarında izole olmalarını sağlamalarıdır” diye konuştu.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavilerine filyasyon ekiplerince evlerinde başlandığını anlatan Nergiz, “Aile ekiplerimiz ve İl Operasyon Çağrı Merkezilerimizle gerekli takiplerini yapıyoruz. Vatandaşlarımız haklı olarak tedirgin oluyorlar. Test değil hastanın kliniği daha önemli bir ayrıştırıcıdır. Test doğru zamanda yapılmadığında negatif çıkabilir. Bu da vatandaşlarımızın ‘Bende hastalık yok’ deyip izolasyonu terk etmesine ve yeni pozitif vakalara sebep olur. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın çok iyi korunmaları elzemdir. Başımızın tacı yaşlılarımızın bu dönemde önemli bir işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını ve dışarıyla bağlantısı olan yakınlarına mesafeli durmalarını önemle rica ediyoruz. Vatandaş olarak durumun önemini çok iyi kavramamız gerekiyor. Pandemi savaşı tek taraflı yürütülemez. Mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıyız. Testi kırılmadan önce önlem alalım. Hepimizin tek isteği ve amacı bu hastalığın ülkemizi, dünyayı terk etmesidir. Sağlık en önemli hazinemizdir” şeklinde konuştu.

