İl Sağlık Müdürü Oruç'tan Kovid-19 aşısına ilgi gösterilmesi çağrısı:

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarını ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da Kovid-19 aşı çalışmalarına sabit ve mobil aşı noktalarında etkin şekilde devam edildiğini aktardı.

Yürütülen aşı çalışmaları sonucunda şehrin hem birinci hem de ikinci doz aşıda mavi renge ulaştığını belirten Oruç, ancak bu başarılı çalışmanın koronavirüse karşı savaşın sona erdiği, mutlak zafer elde edildiği anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Koronavirüse karşı kazanılan üstünlüğün korunması için aşı hakkı tanımlananların aşılarını eksiksiz yaptırması ve hatırlatma dozlarını ertelememesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Maalesef ilimizde bu anlamda bir sorun yaşıyoruz. Veriler bize aşı sayılarımızın her geçen gün düştüğünü ve düşmeye devam ettiğini gösteriyor. İlimizde hiç aşı yaptırmamış ya da hatırlatma dozlarını tamamlamamış yaklaşık 320 bin vatandaşımız var. Geçtiğimiz aylarda günlük 15-20 bin arası aşı yapılan ilimizde artık günde ortalama sadece 2 bin aşı uygulanıyor. Eskiden bir günde yaptığımız aşıyı neredeyse bir haftada yapıyoruz. Hafta sonları bu rakam 500'lere kadar düşüyor. Aşı sayılarımızdaki bu düşüş eğrisi, vaka sayılarımızın da inişli çıkışlı bir grafik oluşturmasına neden oluyor. Vaka sayılarımız iki aydır yüz binde 300-400 aralığında seyir gösteriyor. Aşının gücünü kullanıp koronavirüsü tamamen kontrol altına alamadığımız için vaka sayılarımız düşmüyor. İlimizde Kovid-19'u tam olarak kontrol altına alıp, koronavirüsü şehrimizin gündeminden bir türlü çıkaramıyoruz."

Özellikle gençlerin aşı konusunda gerekli hassasiyeti göstermediğine işaret eden Oruç, 15-35 yaş arası olanlara yönelik "Genç Aşı Günleri"nde bir alışveriş merkezinde açılan aşı standına yeterli ilginin gösterilmediğini belirtti.



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