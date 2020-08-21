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İl Sağlık Müdürü Polat, “Devletimiz sağlık alanında dünyaya örnek olmaya devam etmektedir”

ELAZIĞ HABERLERİ  | 21.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Devletin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünyaya örnek olmaya devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof.

İl Sağlık Müdürü Polat, “Devletimiz sağlık alanında dünyaya örnek olmaya devam etmektedir”

Devletin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünyaya örnek olmaya devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Ülkemizin pandemi ile mücadelede araç ve gereç yönündeki donanımlı sağlık alt yapısı büyük takdir almıştır. Hastanelerimizdeki hizmet akışı kesintisiz devam etmektedir. Pandemi ile mücadele yanında diğer rutin hizmetlerimizi de başarılı bir şekilde yürütmekteyiz” dedi.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, pandemi ile mücadelede yürütülmekte olan süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi malzeme araç ve gereç eksiğinin bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Cahit Polat “Devletimiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünyaya örnek olmaya devam etmektedir. Ülkemizin pandemi ile mücadelede araç ve gereç yönündeki donanımlı sağlık alt yapısı büyük takdir almıştır. Hastanelerimizdeki hizmet akışı kesintisiz devam etmektedir. Pandemi ile mücadele yanında diğer rutin hizmetlerimizi de başarılı bir şekilde yürütmekteyiz. Gerek personel ve gerekse de malzeme yönünden herhangi bir sıkıntımız bulunmamakla beraber ileriye dönükte her türlü tedbir alınmıştır. Daha önce olduğu gibi yine siz değerli halkımızın katkılarıyla bu süreçten başarıyla çıkacağız. Bunun içinde maske, sosyal mesafe ve el temizliğe başta olmak üzere hijyen en önemli kişisel koruma ve güvencemizdir. Bilim Kurulu’nun açıklamaları doğrultusunda hareket edilmesi de ayrıca önem arz etmektedir. Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki Korona virüs salgını gücünü tedbirsizlik ve kurallara uymadığımız ortamlardan almaktadır” şeklinde konuştu.
“Kurallara uyulması ve sıkı tedbirler sayesinde bu süreç kolaylıkla aşılacaktır”
Vatandaşların pandemi süreci ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı açıklamaları dışında sosyal medyada yayınlanan paylaşımlara itibar etmemelerini dile getiren Prof. Dr. Polat “İl Sağlık Müdürlüğü olarak Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimizde başta valilik olmak üzere diğer tüm kurumlarla istişare halinde süreci yürütmekteyiz. Kurallara uyulması ve sıkı tedbirler sayesinde bu süreç kolaylıkla aşılacaktır. Aksi takdir de şüphesiz sağlık çalışanlarının işlerinin güçleşeceğinin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Ülkemizde, ilimizin de arasında bulunduğu sayılı illerde hizmete açılan Şehir Hastanemiz, deprem sürecinde olduğu gibi pandemi sürecinde de hem şehrimize hem de çevre illerimize başarılı bir şekilde hizmet vererek önemli bir görevi başarıyla sürdürmektedir. Yine ilimizde müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimiz, üniversite ve özel hastaneler ile birlikte kamu ve özel ayırt etmeden tüm sağlık çalışanlarımız tarafından 7/24 saat fedakarca hizmet verilmektedir. Burada halkımıza daha önce olduğu gibi tekrar çağrıda bulunarak, bu süreçte sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmalarını önemle talep ediyoruz. Kurallara uyarak bu süreci vatandaşlarımız ile birlikte başarılı bir şekilde atlatacağımızdan şüphemiz yoktur. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesi, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması mücadelemize çok önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

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