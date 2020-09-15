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İl Sağlık Müdürü Sarı’dan Aile Sağlığı Merkezi’ne ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 15.09.2020 18:07 | Son Güncelleme

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr.

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı beraberindeki heyet ile birlikte Yortan Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti.
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları Hakkı Yıldız ve Mustafa Mızrak ile Yortan Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, personele hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Sarı, Yortan (Çengeller) 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun 23 Ekim 2015 tarihinde kurulduğunu ve o tarihten bu yana kiralık binada hizmet verdiğini belirterek, “Yeni tamamlanan bina ile hem aile hekimlerimiz, hem de 112 ASHİ çalışanlarımız modern bir binaya kavuşmuş oldular. Yöre halkının da çok önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu. Binanın yapımında emeği geçen, katkısı bulunan Bakanlığımız yetkililerine, Valimiz Fuat Gürel’e , Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine, yüklenici firmaya ve tüm çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

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