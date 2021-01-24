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İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan karbonmonoksit uyarısı

24.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan karbonmonoksit uyarısı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, her yıl onlarca insanın ölümüne sebep olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.
Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların evlerinde ideal sıcaklığı korumak için çeşitli ısıtıcılar kullandıklarını belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Halk arasında ’sessiz katil’ olarak da bilinen, rengi ve kokusu bulunmayan karbonmonoksit gazının yüksek düzeyde alınması birkaç dakika içinde ölüme sebep olmaktadır. Bu yüzden insanlar zehirlendiğinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalmaktadırlar” dedi.
Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerin basit fakat hayati derecede önemli olduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Lodoslu havalarda sıcaklık enverziyonu dediğimiz hava olayı nedeniyle yükseklik arttıkça sıcaklık da azalması gerekirken artar. Bu durumda çökme eğilimi gösteren sıcak hava bacaların üzerinde tıkaç etkisi gösterir. Karbonmonoksit gazı bacadan atılamaz ve eve dolar. Önlem olarak, kesinlikle lodoslu havalarda soba ve kombilerin yakılmaması gerekmektedir. Isıtıcıların bulunduğu kapalı mekânlardaki menfezler, ortama oksijen girmesini sağlayarak karbonmonoksit oluşumunu engeller. Hanelerde yaptığımız araştırmalar, evlerin çoğunda menfezlerin gazete veya naylonla kapatıldığını gösteriyor. Bu durum, ölüme davetiye çıkarmaktadır” şeklinde konuştu.
Ayrıca, bacaların her yıl düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Yavuzyılmaz, baca ve doğalgaz tesisatlarında aşınma, yerinden oynama, tadilat gibi sebeplerle kaçak olmadığından emin olunması ve yetkili kişilerce onarılmasının gerektiğinin altını çizdi.
Belirtileri zor fark edilen, fark edilmesi ile ölüm arasında çok az zaman olduğunu özellikle belirten Dr. Yavuzyılmaz, sözlerine şu şekilde sürdürdü;
“Karbonmonksit zehirlenmesi belirtileri, aniden gelişen grip gibidir. Aniden başlayan baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, hapşırık gibi belirtiler varsa karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphe edilip, derhal açık havaya çıkılmalı, ortam havalandırılmalı ve 112’ye haber verilmelidir. Bir odada zehirlenme olmuşsa, diğer odalar, hatta apartmandaki aynı hava boşluğuna açılan tüm daireler tehlike altındadır. Bazen zehirlenme belirtileri saatler sonra da başlayabilir. Bu sebeple zehirlenmenin olduğu yerde bulunan kişiler, o an zehirlenme belirtileri olmasa da gözetim altında bulunmalıdır.”

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