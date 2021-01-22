İl Salgın merkezinden denetim

Zonguldak İl Salgın merkezi tarafından 14-22 Ocak tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayanlara idari para cezası ve faaliyet durdurma cezası verildi.

Zonguldak İl Salgın merkezi tarafından 14 -22 Ocak tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. İl ve ilçelerde denetim yapıldı. İl genelinde 4 bin 791 resen denetim yapılırken 45 ihbar ve 2 bin 808 izolasyon denetimi yapıldı. Denetimlerde 11 işyerine 1’inci ihlalden uyarı cezası, 15 iş yerine 2’inci ihbardan idari para cezası, 1 iş yerine 3’üncü ihlalden 1 günü işyeri faaliyet durdurma ve 8 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.

