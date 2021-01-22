YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. İl Salgın merkezinden denetim

İl Salgın merkezinden denetim

22.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak İl Salgın merkezi tarafından 14-22 Ocak tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Salgın merkezi tarafından 14-22 Ocak tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayanlara idari para cezası ve faaliyet durdurma cezası verildi.
Zonguldak İl Salgın merkezi tarafından 14 -22 Ocak tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. İl ve ilçelerde denetim yapıldı. İl genelinde 4 bin 791 resen denetim yapılırken 45 ihbar ve 2 bin 808 izolasyon denetimi yapıldı. Denetimlerde 11 işyerine 1’inci ihlalden uyarı cezası, 15 iş yerine 2’inci ihbardan idari para cezası, 1 iş yerine 3’üncü ihlalden 1 günü işyeri faaliyet durdurma ve 8 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:06
Öğle
13:09
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:27

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

İl Salgın merkezinden denetim

İl Salgın merkezinden denetim

8. Ve 12. sınıflara destekleme programı 22 Ocak’ta başlıyor

8. Ve 12. sınıflara destekleme programı 22 Ocak’ta başlıyor

Fenerbahçe TV, Mesut Özil çekimleri için Devrek’e geldi

Fenerbahçe TV, Mesut Özil çekimleri için Devrek’e geldi

Annesine ulaşmak isterken köyün yollarını açtı

Annesine ulaşmak isterken köyün yollarını açtı

Annesine ulaşmak isterken köyün yollarını açtı

Annesine ulaşmak isterken köyün yollarını açtı

Elektrik direğine çarpan tır ulaşımı aksattı

Elektrik direğine çarpan tır ulaşımı aksattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.