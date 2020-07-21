İl Tarım Müdürlüğünden hayvan bakıcılarına ve sürücülere eğitim

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’ kapsamında bakıcı ve araç sürücülerine yönelik eğitim verildi.

Kütahya yolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, nakliyecilerle nakil sırasında refakat eden bakıcı ve araç sürücülerine yönelik eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever yaptığı açıklamada, “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği gereği; canlı hayvan nakli yapan nakil aracı sürücü ve bakıcılarına, ’Sürücü/Bakıcı Yeterlilik Belgesi’, hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilere ’Nakliyeci Yetki Belgesi’, hayvan refahı ve korunmasına ilişkin standartları taşıyan nakil araçlarına Nakil Aracı Onay Belgesi verilmektedir. Yönetmeliğin yayınlandığı 2011 tarihinden itibaren gerçek ya da tüzel kişiler 8 saatten kısa yolculuklar ya da 8 saatten uzun yolculuklar için İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından verilmiş bir yetki olmadan nakliyeci olarak çalışamamaktadırlar. Nakliyecilere araçlarında hayvan refahı ile ilgili gerekli şartları sağlamak koşulu ile Nakliyeci Yetki Belgesi, araç sürücülerine ve nakilde hayvan bakıcılığı yapacaklara Sürücü/Bakıcı Yeterlilik Belgesi eğitime katılmak ve sınavda başarılı olmak koşulu ile düzenlenmektedir” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Sever, bu eğitimi almamış, belgesi olmayan kişilerin hayvan nakli ile alım satımı yapamayacağını belirterek, “Belge almamış kişilere nakiller sırasında kanunda öngörülen cezai müeyyidelerin uygulanacak. Eğitimin amacı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, hayvan nakillerinin kontrol altına alınması ve hayvanların nakil sırasındaki refahının sağlanmasıdır. Eğitime katılarak evraklarını tamamlamış ve belge almaya hak kazanmış vatandaşlarımızın sertifikaları ve araç bilgilerinin TÜRKVET sistemi üzerinden güncellenecek ve sertifikaları kendilerine teslim edilecektir” dedi.

