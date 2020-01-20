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  4. İl Tarım Müdürlüğü’ne yeni bot

İl Tarım Müdürlüğü’ne yeni bot

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri denetiminde kullanılmak üzere yeni bot alındı.Aydın İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’müzce yürütülen kaçak avcılık denetimleri ve yapılan ihbarların ivedilikle değerlendirilebilmesi için 2,40 metre boyunda 1,37 metre genişliğinde fiber malzemeden üretilmiş ’V’ şekilli sert tabanlı ve dıştan takma motora sahip şişme bot İl Müdürlüğümüz genel bütçesinden alınmıştır.

İl Tarım Müdürlüğü’ne yeni bot

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri denetiminde kullanılmak üzere yeni bot alındı.
Aydın İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’müzce yürütülen kaçak avcılık denetimleri ve yapılan ihbarların ivedilikle değerlendirilebilmesi için 2,40 metre boyunda 1,37 metre genişliğinde fiber malzemeden üretilmiş ’V’ şekilli sert tabanlı ve dıştan takma motora sahip şişme bot İl Müdürlüğümüz genel bütçesinden alınmıştır. İl Müdürlüğümüzce satın alınan bot ile sürüdürülebilir balıkçılığın sağlanması, balık stoklarının korunması, amatör balıkçıların iç sulardaki faaliyetlerinin değerlendirilmesi, su ürünleri mevzuatınca getirilen kısıtlamalara uyulması için denetimler daha etkin yürütülecektir” denildi.

İl Tarım Müdürlüğü’ne yeni bot

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