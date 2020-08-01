YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı’nda denetimlerini hız kesmeden sürdürdü

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı’nda denetimlerini hız kesmeden sürdürdü

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.08.2020 19:10 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı’nda denetimlerini sürdürdü.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve huzur içinde bayramlarını geçirmeleri ve dini bir vecibe olan kurbanlarını kesmeleri için gerekli tüm önlemler alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı’nda denetimlerini hız kesmeden sürdürdü

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı’nda denetimlerini sürdürdü.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve huzur içinde bayramlarını geçirmeleri ve dini bir vecibe olan kurbanlarını kesmeleri için gerekli tüm önlemler alındı. Kayseri 85 hayvan satış, 75 hayvan kesim yerinde ve İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde nöbetçi veteriner hekimler olmak üzere yaklaşık 120 veteriner hekim ile denetim ve kontrol faaliyetleri eksiksiz yürütüldü.
İl Tarım ve Orman Yardımcısı Sami Yılmaz’ın katıldığı denetimlerde; kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpesi, gebelik durumu, genel sağlık durumu, et muayenesi, tüberküloz tespit edilen hayvanların imhası ve kovid-19 tedbirlerinin yerinde denetimleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı’nda denetimlerini hız kesmeden sürdürdü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kayseri’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaymakam ve Emniyet Müdürü Avcılar’daki kurban kesim yerinde

Kaymakam ve Emniyet Müdürü Avcılar’daki kurban kesim yerinde

Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu

Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu

Kurbanlık aldığı hayvan ‘tüberkülozlu’ çıktı

Kurbanlık aldığı hayvan ‘tüberkülozlu’ çıktı

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:33
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
19:56
Yatsı
21:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'04.04.2014' Çılgınlığı

'04.04.2014' Çılgınlığı

Sokak ortasında eşe tek kurşun

Sokak ortasında eşe tek kurşun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.