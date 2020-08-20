İl umumi hıfzıssıhha kurulu 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama getirdi

Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlarla 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Son günlerde korona virüs vakalarının artması ve özellikle yoğun bakımda tedavi altına alınanların büyük çoğunluğunu 65 yaş üstü vatandaşların oluşturması üzerine yeni kısıtlama kararları alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önce alınan kararla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, nişan, sünnet gibi toplu etkinliklere katılması, yine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların her gün 07:30-10:00 ile 16:30-19:00 saatleri arasında il içi her türlü toplu taşıma araçlarına (belediye otobüsü, halk otobüsü, minibüs vb.) binmeleri kısıtlanmıştı. Bu kısıtlamalara ek olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik alınan yeni kararlar şöyle: İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, ücretsiz olarak kullandığı belediye toplu taşıma araçlarından günde sadece 2 defa yararlanabilecektir. İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız bugünden itibaren (20.08.2020) 20 Eylül 2020 tarihine kadar lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri kısıtlanmıştır” denildi.

