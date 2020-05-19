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İlaçlama çalışmaları gece gündüz sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 19.05.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte işlemi ve sinekle mücadele çalışmaları gece gündüz sürüyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

İlaçlama çalışmaları gece gündüz sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte işlemi ve sinekle mücadele çalışmaları gece gündüz sürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, gece gündüz demeden vatandaşların yoğunlukta bulunduğu alanları 24 saat esasına göre bir yandan dezenfekte diğer yandan haşereler ve sivrisinekler ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

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