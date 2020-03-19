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İlaçlama çalışmaları sürdürülüyor

AMASYA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgınına karşı Amasya’nın Merzifon ilçesinde yürütülen ilaçlama çalışmaları devam ediyor.Belediye ekipleri tarafından kaymakamlık hizmet binası, spor salonları ve şehirlerarası minibüslerde dezenfekte edildi.Dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden sürdürüleceğini aktaran Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, “Ülkemiz ve dünya gündeminde olan Korona virüsüne karşı ilçemizde ilaçlama çalışması başlattık.

İlaçlama çalışmaları sürdürülüyor

Korona virüsü salgınına karşı Amasya’nın Merzifon ilçesinde yürütülen ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekipleri tarafından kaymakamlık hizmet binası, spor salonları ve şehirlerarası minibüslerde dezenfekte edildi.
Dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden sürdürüleceğini aktaran Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, “Ülkemiz ve dünya gündeminde olan Korona virüsüne karşı ilçemizde ilaçlama çalışması başlattık. Bugünde kaymakamlık hizmet binası, spor salonları ve şehirlerarası minibüslerde kıyı köşe dezenfekte çalışmamızı tamamladık. Çalışmalarımız halkımızın bulunduğu ortak alanlarda tüm hızıyla devam edecektir” dedi.

İlaçlama çalışmaları sürdürülüyor

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