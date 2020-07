İlaçlama ekipleri, haşereyle mücadele konusunda bilgilendirildi

“Vatandaşlarımıza önerimiz, belediyelerin yaptıkları işleri takip etmeleri”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Durmuşoğlu, haşerelerle mücadele konusunda belediyelerin bilgilendirmelerine kulak vermelerini önerdi. Belediyelerin hizmet alanı dışında kalan bölgelerde mücadelenin vatandaşlara düştüğünü belirten Durmuşoğlu, “Vatandaşlarımıza temel olarak önereceğimiz şey, belediyelerin yaptıkları işleri takip etmeleri. Belediyeler bu konuda yeterince broşür üretip, tanıtım yapıyor. Lütfen bunları okusunlar. O kadar çok şey yapılıyor ki, bunların farkına varsınlar. Sonra kişisel korunma dediğimiz nokta başlıyor. Belediyelerin giremeyeceği veya hizmet veremeyeceği noktaları çözmek için yapacakları konular var” dedi.

“Vatandaş, her yere ilaç atılmasını bekliyor”

Vatandaşların her yerin sürekli ilaçlanmasını istediklerini, ancak bunun yanlış bir beklenti olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durmuşoğlu, “Bizler sadece sorunun olduğu alanlara gidip, sorunu önemli oranda azaltacak şekilde mücadele yapmaya gayret ederiz, çünkü bunların kökünü kurutma şansınız yok. Bu, her tarafı sürekli ilaçlayarak olacak işler değil. Ben böcek konusunda çalışan bir profesör olarak sadece çevre ve halk sağlığında zararlılarla değil, tarım alanlarında sorun olan zararlılarla da mücadele konusunda çalışıyorum. 1,5 milyon civarında böcek türü var. Bunlar sonuçta insanoğlundan önce var olan canlılardı; insanoğlu olmadığı dönemde de devam edecek canlılar” diye konuştu.