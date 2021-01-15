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İlahiyat fakültesi bir ilke imza attı

15.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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İlahiyat fakültesi bir ilke imza attı

Ülke yükseköğretimine uzun yıllardır katkı sunan, Atatürk Üniversitesinin köklü fakülteleri arasında yer alan ve mezunları ile birçok önemli alanda temsil edilen İlahiyat Fakültesi bir ilke imza attı.İlahiyat Fakültesinde görev yapan akademisyenlerin bir araya gelerek yazdığı makale, fakülte tarafından bir BAP projesi kapsamında hazırlanan ve Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SSCI) taranan dergilerde yayımlanan ilk makale olma özelliği taşıyor.Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi desteğiyle, İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.

Ülke yükseköğretimine uzun yıllardır katkı sunan, Atatürk Üniversitesinin köklü fakülteleri arasında yer alan ve mezunları ile birçok önemli alanda temsil edilen İlahiyat Fakültesi bir ilke imza attı.
İlahiyat Fakültesinde görev yapan akademisyenlerin bir araya gelerek yazdığı makale, fakülte tarafından bir BAP projesi kapsamında hazırlanan ve Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SSCI) taranan dergilerde yayımlanan ilk makale olma özelliği taşıyor.
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi desteğiyle, İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Muhammed Kızılgeçit’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen SSCI’li makale, “COVID19 Sürecinde Yaşlılarda Ruh Sağlığı ve Dini Başa Çıkma: Uygulamalı Bir Model Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Test Edilmesi” isimli BAP projesinden üretildi.
Proje kapsamında; yalnızlık, umutsuzluk, hayatta anlam ve kader algısı gibi değişkenler bağlamında Covid-19 salgın sürecinden en çok 60 yaş ve üzeri bireylerin etkilendiği tespit edildi. Sonrasında 60 yaş ve üzeri katılımcılara, ilgili değişkenler kapsamında salgınla baş edebilmede dinî açıdan destek sunumu gerçekleştirildi. Bir model ortaya koyma hedefiyle halen sürdürülen çalışmanın süreç dâhilinde elde edilen verilerinden Journal of Religion and Health dergisinde “Meaning in Life, Religious Coping, and Loneliness During the Coronavirus Health Crisis in Turkey” adında makale yayımlandı.
Rektör Çomaklı: “Belirlenen Hedeflerle Kararlı Bir Şekilde Yürüyoruz”
Üniversite olarak kalite çalışmalarını öncelediklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte üniversitelerde hızlanan kalite yolculuğunda Atatürk Üniversitesi olarak 2020-2024 Stratejik Planında belirlenen hedeflere kararlı bir şekilde yürüyoruz. Her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yapılan uluslararası yayınlarda önceki yıllara göre gözle görülür bir artış var” dedi.
Bu kapsamda yapılan projelerin neticelerini almaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Çomaklı, İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayımlanan ve SSCI endeksinde yer alan çalışmadan dolayı emeği geçen herkesi kutladı.
Makalede Covid-19 Salgının Etkileri İncelendi
Aralık 2019’dan bu yana Covid-19 salgınının ciddi şekilde ruh sağlığı sorunlarına neden olduğuna ve sonuç olarak nüfusun çoğunluğunun virüsten olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çekilen makalede ayrıca hayattaki anlamın yalnızlıkla ilişkisi ve dini başa çıkma stratejilerinin bu ilişkilere ne ölçüde etki ettiği incelendi.
Yapılan bu araştırmada Türkiye genelinden seçilmiş 872 yetişkin (242 erkek ve 630 kadın) örneklem olarak alındı. Hayatta anlam, daha olumlu dini başa çıkma ile daha az olumsuz dini başa çıkma ve yalnızlıkla ilişkilendirildi. Olumlu dini başa çıkma daha az yalnızlıkla ilişkilendirilirken, olumsuz dini başa çıkma daha fazla yalnızlıkla ilişkilendirildi. Dinsel başa çıkma stratejileri, yaşamdaki anlamın yalnızlık üzerindeki etkisine aracılık etti. Bu bulgular, kısmen artan olumlu dini başa çıkma stratejileri ve azalan olumsuz başa çıkma stratejileri nedeniyle yaşamda daha büyük anlamın daha az yalnızlıkla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.
Makale yazarları ve proje ekibi şöyle:
Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT
Doç. Dr. İsmail SEÇER
Dr. Öğr. Üyesi Fuat KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi MURAT YILDIRIM
Dr. Nakşiye Yasemin ANGIN
Dr. Abdullah Dağcı
Arş. Gör. MUHAMMET ENES VURAL
Arş. Gör. Nurun Nisa KİLİT
Öğrenci Murat ÇİNİCİ (Doktora)

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