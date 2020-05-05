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İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıç: "İbadetler bizim ruhen, kalben ve bedenen güçlenmemizi sağlar"

EDİRNE HABERLERİ  | 05.05.2020 11:40 | Son Güncelleme

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıç: "İbadetler bizim ruhen, kalben ve bedenen güçlenmemizi sağlar"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, ibadetin insanın ruhen, kalben ve bedenen güçlenmesini sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Kılıç, İlahiyat Fakültesinin sanal ortamda düzenlediği "Ramazan Sohbetleri" etkinliğinin ilkinde "İbadetler felsefesi ve oruç" konulu sunum yaptı.

Kılıç, manevi bir boyutu olan insanın, Allah'ı tanımak, ona yaklaşmak ve ibadet etmek için yaratıldığını ifade etti.

İbadetin insanlar için şükür ve şeref göstergesi olduğunu belirten Kılıç, "İbadetler bizim ruhen, kalben ve bedenen güçlenmemizi sağlar. Gönül huzuru ve mutlu olmamıza katkı verip kararlı olmamızı sağlar. İbadetler umutsuzluğun önüne geçilmesinde önemlidir." dedi.

Kılıç, orucun en güzel ve en anlamlı ibadetlerden biri olduğunu; hem ruhen hem de bedenen insana etki ettiğini söyledi.

Oruç tutmanın insanın nefsini terbiye etmesine olanak sunduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Orucun aç kalmanın yanında manevi boyutu vardır. Dilin yalan söylememesi, gözün harama bakmaması, ellerin ve ayakların boş işlerle uğraşmaması aç kalmanın yanında riayet edilmesi gereken davranışlardır. Gerçek orucu tutmada bunlar önemli ahlaki davranışlardır.

Oruç zihni ve kalbi melekelerin daha sıhhatli çalışmasına yardımcı olur. Oruç tutma insana yeme içme disiplini kazandırarak fazla yemenin bedene verdiği zararı gösterir. Oruç insana sağlık açısından da önemli kazanımlar sağlar. Oruç tutmak mideyi dinlendirirken aynı zamanda manevi boyutuyla insanı Allah'a yaklaştırır. İbadetlerin hepsi maddi ve manevi boyutuyla insanları sağlığa yönlendirir."

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oruç tutmak Prof. Dr. Cevdet Kılıç Ramazan Sohbetleri Trakya Üniversitesi

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