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İlahiyatçı İhsan Şenocak’tan Trabzonspor taraftarlarına Salah tepkisi: “Son verin”

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İlahiyatçı İhsan Şenocak, Trabzonspor taraftarlarının Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için yaptığı tezahürata tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenocak, “Derhal buna son verin” çağrısında bulundu. Şenocak’ın sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor tribünlerinde Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın gollerinin ardından söylenen “Allah Allah, Muhammed Salah” tezahüratı gündem oldu. İlahiyatçı İhsan Şenocak, söz konusu tezahüratı eleştirerek bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulundu.

“TRABZON ULEMA YURDUDUR”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzon’un dinî kimliğine vurgu yapan Şenocak, “Trabzon nedir? Ulema yurdudur, değil mi?” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TARAFTARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir Trabzonlu olarak konuştuğunu belirten Şenocak, taraftarların tezahüratını eleştirerek şu sözleri sarf etti:

“İslam'dan, imandan izzetini alan Trabzon'da on binler nasıl olur da 'Allah Allah, Mohamed Salah' der? Nereden çıkardınız bunu?”

İlahiyatçı İhsan Şenocak’tan Trabzonspor taraftarlarına Salah tepkisi: “Son verin” 1

“ALLAH’IN GAZABINI ÜZERİMİZE ÇEKECEKSİNİZ”

Şenocak, açıklamasının devamında taraftarlara söz konusu tezahüratı bırakmaları yönünde çağrı yaptı.

İlahiyatçı isim, “Derhal buna son verin. Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz. Bela gelir, musibet gelir” ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı İhsan Şenocak’tan Trabzonspor taraftarlarına Salah tepkisi: “Son verin” 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trabzonspor taraftarlarının Muhammed Salah’a yönelik tezahüratı, İhsan Şenocak’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İlahiyatçı Trabzonspor Muhammed Salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
ya arkadaş taraftarın futbolcusuna bir jestolarak söylediği birşeyi başka yönlere çekmek nedir Allahaşkına?bunu söyleyen şirke girmek için mi söylüyor yani?
ağzına sağlık hocam
Bir tapmadıkları kaldı. ulan adam Liverpoolda efsane yazdı sizin kadar sevinmediler...
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