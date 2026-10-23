İlahiyatçı İhsan Şenocak’tan Trabzonspor taraftarlarına Salah tepkisi: “Son verin”

Trabzonspor tribünlerinde Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın gollerinin ardından söylenen “Allah Allah, Muhammed Salah” tezahüratı gündem oldu. İlahiyatçı İhsan Şenocak, söz konusu tezahüratı eleştirerek bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzon’un dinî kimliğine vurgu yapan Şenocak, “Trabzon nedir? Ulema yurdudur, değil mi?” ifadelerini kullandı.
Bir Trabzonlu olarak konuştuğunu belirten Şenocak, taraftarların tezahüratını eleştirerek şu sözleri sarf etti:
“İslam'dan, imandan izzetini alan Trabzon'da on binler nasıl olur da 'Allah Allah, Mohamed Salah' der? Nereden çıkardınız bunu?”
Şenocak, açıklamasının devamında taraftarlara söz konusu tezahüratı bırakmaları yönünde çağrı yaptı.
İlahiyatçı isim, “Derhal buna son verin. Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz. Bela gelir, musibet gelir” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor taraftarlarının Muhammed Salah’a yönelik tezahüratı, İhsan Şenocak’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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