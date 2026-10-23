İlahiyatçı İhsan Şenocak’tan Trabzonspor taraftarlarına Salah tepkisi: “Son verin”

Trabzonspor tribünlerinde Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın gollerinin ardından söylenen “Allah Allah, Muhammed Salah” tezahüratı gündem oldu. İlahiyatçı İhsan Şenocak, söz konusu tezahüratı eleştirerek bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulundu.

“TRABZON ULEMA YURDUDUR”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzon’un dinî kimliğine vurgu yapan Şenocak, “Trabzon nedir? Ulema yurdudur, değil mi?” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TARAFTARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir Trabzonlu olarak konuştuğunu belirten Şenocak, taraftarların tezahüratını eleştirerek şu sözleri sarf etti:

“İslam'dan, imandan izzetini alan Trabzon'da on binler nasıl olur da 'Allah Allah, Mohamed Salah' der? Nereden çıkardınız bunu?”

“ALLAH’IN GAZABINI ÜZERİMİZE ÇEKECEKSİNİZ”

Şenocak, açıklamasının devamında taraftarlara söz konusu tezahüratı bırakmaları yönünde çağrı yaptı.

İlahiyatçı isim, “Derhal buna son verin. Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz. Bela gelir, musibet gelir” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trabzonspor taraftarlarının Muhammed Salah’a yönelik tezahüratı, İhsan Şenocak’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada tartışma konusu oldu.