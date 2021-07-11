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İlayda Alişan'ın bikinili pozu Serkay Tütüncü'yü mest etti

11.07.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet dizisi final yapınca soluğu tatilde alan İlayda Alişan bikinili pozlarını paylaştı. İlayda Alişan'nın sevgilisi Serkay Tütüncü ise bu fotoğrafa sessiz kalamadı.

İlayda Alişan'ın bikinili pozu Serkay Tütüncü'yü mest etti

Masumiyet dizisinde birlikte rol alan Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın, yapımın final yapmasının ardından aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çiften İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu, bikinisi ile kayalıkta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Alişan'ın iddialı paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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İlayda Alişan'ın sevgilisi Serkay Tütüncü de sevgilisinin fotoğrafını görünce kendisini tutamadı. Ünlü oyuncu, Alişan'ın iddialı pozuna "Ne güzelsin be" yorumunda bulunarak sevgilisine iltifat etti.

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Serkay Tütüncü'nün yorumu da sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.


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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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