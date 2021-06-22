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İlayda Alişan, sevgilisi Serkay Tütüncü'den sörf dersi aldı: Teşekkürler hocam

22.06.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet dizisindeki set aşkı gerçek olan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, Çeşme'de tatil yapıyor. Aşklarını ilan eden ünlü çift, tatil karelerini paylaştı. İlayda Alişan, sevgilisi Serkay Tütüncü’den sörf dersi aldı.

İlayda Alişan, sevgilisi Serkay Tütüncü'den sörf dersi aldı: Teşekkürler hocam

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan eden ünlü çiftten yeni kareler geldi.
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İlayda Alişan, sörf konusunda deneyimli olan sevgilisinden ders aldı.

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Sörf öğrenmeye başlayan güzel oyuncu, o kareleri "Emekleriniz için teşekkürler hocam" notuyla paylaştı.

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Serkay Tütüncü ise sevgilisinin paylaşımına "Ne demek, tekrar bekleriz İlayda Hanım" notunu yazdı.

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İlayda Alişan'ın paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı.

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İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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