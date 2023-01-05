İlayda Şeker, Müge Anlı'daki Sinanı paylaştı! "Cinnetlik bu adam"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 64 yaşındaki 5 çocuk annesi Arife Gökçe'nin şüpheli kaybı işlenirken gözler Sinan Sardoğan'a çevrildi. Şüphelerin odağındaki isimle ilgili ortaya atılan "Yaşlı kadınlara taciz" iddiaları ise izleyenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada yaşlı kadınlara karşı sapkın tutumlarıyla tepkilerin odağı olan Sinan Sardoğan'a Müge Anlı'da bağırarak "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" demişti.

Günlerdir konuşulan Sinan Sardoğan'la ilgili paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.

Ekranda yaşananlar karşısında dayanamayan Survivor eski yarışmacısı İlayda Şeker o anları paylaştı. İsmail Balaban ile evlenmesiyle sık sık gündeme gelen İlayda Şeker paylaşımında "Cinnetlik bu adam ya hayrına birisi gerçekten benzetsin ya" diyerek Sinan'a tepki gösterdi.





