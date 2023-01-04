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Müge Anlı 'Bacaklarıma bakma' diyerek bağırmıştı! Sinan yine rahat durmadı 'Cıbıl çıplak karşıma geldi'

04.01.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da Arife Gökçe'nin kaybolması olayında Sinan Sardoğan Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderen Sinan'la ilgili yaşananlar her gün programa damga vuruyor. Son olarak Müge Anlı, Sinan'a "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" diyerek bağırmıştı. Programda Sinan yine rahat durmadı ve konuşmaları olay oldu. Sinan, Arife Teyze için üzülmediğini ve ağlamadığını söyledi. Öte yandan Hamide Teyze ile ilgili konuşan Sinan, "Cıbıl çıplak karşıma geldi" dedi.

Müge Anlı 'Bacaklarıma bakma' diyerek bağırmıştı! Sinan yine rahat durmadı 'Cıbıl çıplak karşıma geldi'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Arife Gökçe'nin kaybolması olayında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayet şüphesinin gündeme geldiği ve şüphelerin Sinan'ın üzerinde toplandığı olayda Sinan'ın köydeki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Peş peşe telefonların ve şikayetlerin yağdığı Sinan ile ilgili Müge Anlı da yayın sırasında büyük tepki göstermişti. Anlı'nın "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" dediği Sinan'la alakalı yeni programda önemli gelişmeler oldu. "Avradına, namusuna küfür ederim" diyen Sinan, Arife Teyze için üzülmediğini ve ağlamadığını belirtti. Sinan Sardoğan'ın Hamide Teyze hakkında söyledikleri de stüdyoyu buz kestirdi. Sinan "Karşıma cıbıl çıplak geldi" dedi. İşte detaylar...

STÜDYODA SESLER YÜKSELDİ

ATV ekranlarında yayınlanan programda Müge Anlı Sinan'a, "Niye mesela hep aynı mesajı atıyorsun?" diye sorunca Sinan "Mesela mesaj atıyorsun, mesajı görüyor bu sinirleniyor. Niye sinirleniyor? Sinirlenmeyecek." dedi. Anlı ise "Hep o Hamide'yle başlayan bir mesajın var senin, niye herkese hep aynı mesajı atıyorsun, niye yenilemiyorsun onları?" sorusunu sordu. Sinan ise "Bana böyle bir şey demesin diye atıyordum. Mesela Hamide de olsun, bu da beni köyde görsün, ayıp taksın, avradına namusuna küfür ederim" dedi. O anlarda stüdyodan yine tepki dolu sesler yükseldi.

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Arife Gökçe'nin eşi "Hiç kendine çeki düzen verdin mi?" deyince Gökçe'nin oğlu Tufan ise "Delikanlı olsan senin bir ailen olur. Evin barkın, çoluğun çocuğun, işin, arkadaşların olur. Ama sen delikanlı değilsin ki. Sen aciz, yaşlı kadınların arkasına sığınmış, kendini tatmin etmeye çalışan bir ucubesin, zavallı bir adamsın. Bir tane arkadaşın yok. Bir tane doğru düzgün seni gösteren adam yok, herkes senden şikayetçi" şeklinde konuştu. Sinan ise "Ben kendimden memnunum Allah'a şükür" yanıtını verdi.

Müge Anlı ise "Neden herkes senden şikayetçi" şeklinde sorunca Sinan "Rahat duracak" dedi. Anlı "Sen de biraz rahat durmayı denesen" deyince de Sinan "Onlar bana kötü şeyler söylerse ben küfür ederim" ifadelerini kullandı.

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"AĞLAMADIM, NİYE AĞLAYAYIM Kİ... ANAM MI BABAM MI?"

Müge Anlı "Arife de Hamide de sana iyi davranmışlar, evladım oğlum demişler, sen şimdi Arife teyze kaybolmuş, onu özlemedin mi hiç?" sorusunu sordu. Sinan ise "Niye özlemeyeyim ki. Bulunsun. İnşallah bulunur. Seyirciler yanda ağladığımı söylesin." dedi. Bunun üzerine Anlı "Ama sen onun için ağlamıyorsun, Hamide bana bilmem ne teklif etti, onun için çok gücüme gitti deyip ağlıyorsun. Arife teyze için hiç ağladığını duymadım ben senin" şeklinde konuştu. Sinan ise "Ağlamadım. Niye ağlayayım ki. Anam mı babam mı? Kim anne gibi davranıyordu. Hep onlar saçma. Mesela Hamide olsun. 'Oğlum, her şeyim, bitanem, paşam' bunlar saçmalık olarak söylüyordu." ifadelerini kullandı.

Hamide'nin evine gidip gitmediği sorulan Sinan, o eve istediği gibi gidebileceğini, aile istemese de gidebileceğini kimsenin bir şey diyemeyeceğini söyledi. Sinan "Ona küfrüm olmadığında gidiyordum" dedi.

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"CIBIL ÇIPLAK KARŞIMA GELDİ"

Sinan'ın Hamide Teyze'ye çilek götürmesi konuşulurken Müge Anlı, "Sen çilekleri götürdüğün zaman Hamide Teyze'den nasıl bir karşılık bekliyordun? O da çilekleri kabul ettiği için aslında seni beğenmiş mi oluyordu" diye sorunca Sinan, "Evet. Çocuklarım karışamaz diyordu bana" dedi. Sinan 'Ben bir çay suyu koyayım da sen bir bak dedi. Ben bir üstümü değiştireyim dedi. Bir geldi, cıbıl çıplak karşıma. Yemin ediyorum zor kaçtım" dedi. Müge Anlı ise yaşananlarla ilgili Hamide Teyze'nin şikayetçi olması gerektiğini söyledi.

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