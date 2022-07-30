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İLBANK'tan Bursa'ya yaklaşık 1,4 milyar liralık destek

30.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İLBANK, Bursa'da toplam maliyeti 382 milyon lira olan 10 projeyi tamamladı - Toplam tutarı 319 milyon lira olan 5 projede temel atmaya hazırlanan İLBANK, toplamı 692 milyon lira olan 7 işin yapımına ise devam ediyor

İLBANK'tan Bursa'ya yaklaşık 1,4 milyar liralık destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) Bursa'ya toplam 1 milyar 393 milyon liralık yatırım desteği verdi.

​​​​​​​İLBANK'tan alınan bilgiye göre, İller Bankası içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme, sokak sağlıklaştırmadan bisiklet yollarına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İLBANK, Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerle açılışını yaptığı güncel maliyeti 382 milyon liralık, Büyükorhan'da kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı, Keles'de içme suyu paket arıtma tesisi, Harmancık'da içme suyu inşaatı ve millet bahçesi, Mustafa Kemalpaşa'da güneş enerji santrali, Gemlik'te toplu konut projesi 2. etabı, Kestel'de cadde ve sokak güzelleştirme çalışmaları, Orhaneli'nde meydan ve çevre düzenlemesi olmak üzere 10 projeyi tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.

İLBANK, toplam yatırım bedeli 319 milyon lira olan Büyükorhan'da atık su arıtma tesisi, Mustafa Kemalpaşa ve Karacabey de kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı, Kestel'de kent meydanı ve meydan altı kapalı otoparkı ve Yenişehir'de Osmangazi meydanı ve yer altı otoparkı çalışmaları olmak üzere, 5 proje için de temel atmaya hazırlanıyor.

Ayrıca İLBANK'ın toplam yatırım bedeli 692 milyon lira olan, atık su arıtma tesisi, içme suyu şebeke ve iletim hattı, millet kıraathanesi ve kütüphanesi, meydan ve otopark ve şehir parkı çalışmaları olmak üzere, toplam 7 proje çalışmaları da devam ediyor.

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