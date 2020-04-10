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İlçe Emniyet Müdürü Özgan’dan Polis Haftası kutlama mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 10.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr.

İlçe Emniyet Müdürü Özgan’dan Polis Haftası kutlama mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Dr. Özgan, mesajında, "Can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve güven ortamını temin etme, suç işlenmesini önleme hususlarında çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden, 175 yıldır başarılı bir şekilde çalışmalarını devam ettiren teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne kadar suç ve suçun önlenmesi ve aydınlatılması görevlerinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması için de üstün bir görev anlayışı ile çalışmaktadır. Günün her saatinde ve her türlü zorluğa göğüs gererek görevini üstün bir vazife anlayışıyla yerine getiren Emniyet Teşkilatımız, toplum sağlığının söz konusu olduğu bu dönemde de sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere diğer görevlilerimiz ile birlikte bu konuda da kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır. Bu çalışmalarda bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer Osmaneli hemşerilerime öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, demokratik toplum ilkelerine, anayasaya ve yasalara sadakatle bağlı olarak görev yapan, 175 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle milletimizin huzur, güvenlik, birlik ve beraberliğinin muhafazası için, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan teşkilat mensuplarımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, şehitlik mertebesine erişen güvenlik güçlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, emekli emniyet mensuplarımıza emekleri için teşekkür ediyor, tüm meslektaşlarıma çok değerli aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı, mutlu bir yaşam sürdürmelerini temenni ediyorum. Teşkilatımızın 175. Kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Allah’ın izniyle çok yakında çok daha güzel ve sağlıklı günlere kavuşacağımıza inanıyorum" diye belirtti.

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