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İlçe genelinde 21 bin 200 ekmek dağıtımı gerçekleştirildi

ERZURUM HABERLERİ  | 11.04.2020 20:12 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 gün evden çıkma yasağı ile birlikte ilçe genelinde Polis, Jandarma, Belediye Personeli, Muhtarlar ve Fırıncılar ilçe merkezinde 5 bin 720, 3 bin 400 köyler olmak üzere toplamda 9 bin 120 haneye 21 bin 200 ekmek dağıtımı yapıldı.Sabahın erken saatlerinden başlayarak ve devam etmekte olan hizmetler kapsamında Emniyet, Jandarma, Belediye, Muhtarlar ve Fırıncılar 9 bin 120 haneye koordineli olarak çalışarak vatandaşın ekmeklerini teslim ettiler.

İlçe genelinde 21 bin 200 ekmek dağıtımı gerçekleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 gün evden çıkma yasağı ile birlikte ilçe genelinde Polis, Jandarma, Belediye Personeli, Muhtarlar ve Fırıncılar ilçe merkezinde 5 bin 720, 3 bin 400 köyler olmak üzere toplamda 9 bin 120 haneye 21 bin 200 ekmek dağıtımı yapıldı.
Sabahın erken saatlerinden başlayarak ve devam etmekte olan hizmetler kapsamında Emniyet, Jandarma, Belediye, Muhtarlar ve Fırıncılar 9 bin 120 haneye koordineli olarak çalışarak vatandaşın ekmeklerini teslim ettiler. Bunun yanı sıra sokağa çıkmayan vatandaşların Eczanelerden ilaç gibi isteklerini de kapılarına kadar götürdüler.

İlçe genelinde 21 bin 200 ekmek dağıtımı gerçekleştirildi

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Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
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