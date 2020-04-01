İlçe girişinde sürücüler kızılötesi ateş ölçerler ile kontrol ediliyor

Denizli’nin Çal ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında ilçeye giriş ve çıkışlarda emniyet güçleri ateş ölçerler ile uygulama yaptı. Yaklaşık 700 sürücü ve yanında bulunan yolcuların ateş ölçme cihazları ile ateş ölçümü yapıldı.

Korana virüs tehdidine karşı İçişleri Bakanlığı birçok tedbiri devreye soktu. Denizli Çal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin giriş ve çıkış istikametlerinde seyir eden araçları tek tek durdurarak temassız kızılötesi ateş ölçerler ile sürücü ve yanındaki yolcularının ateşini ölçtü. 37,5 ve üzeri vücut sıcaklığı bulunan vatandaşlar belirlenerek sağlık ekiplerine teslim edileceği ve uygulamanın 24 saat esasına göre uygulanacağı öğrenildi. Yapılan uygulamalarda yaklaşık 700 sürücü ve yanındaki yolcuya uygulama yapıldığı belirtildi.

Öte yandan uygulamalara katılan polis ekiplerinin korona virüsten korunma amaçlı maske ve eldiven kullanarak tedbirleri elden bırakmazken sürücü ve yolcuların zorunlu olmadıkça evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ise uygulamalardan memnun olduklarını dile getirdi.



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