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İlçe girişlerinde tüm sürücülerin ateşleri ölçülüyor

BİLECİK HABERLERİ  | 04.04.2020 12:36 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçiriliyor.Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında polis, jandarma tarafından tüm araçlar kontrol edilirken, sürücü ve varsa yolcuların ateşleri sağlık ekiplerince ölçülüyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçiriliyor.
Pazaryeri ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında polis, jandarma tarafından tüm araçlar kontrol edilirken, sürücü ve varsa yolcuların ateşleri sağlık ekiplerince ölçülüyor. Ekipleri tarafından sürücüler Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirilirken, ilçe girişinde şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

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